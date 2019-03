OL : Lyon sur le podium, c'est dans la poche balance Duffy

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Cela fait bien longtemps qu’il n’y a plus de suspense pour le titre de champion de France en Ligue 1. Heureusement, les incertitudes sont nombreuses à d’autres étages, et notamment pour le podium, où la lutte fait rage entre Lyon et Marseille pour la troisième place. Une position occupée actuellement par l’OL, et que Guillaume Duffy imagine comme définitive en faveur des Gones. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste a expliqué pourquoi selon lui, il était impossible que Marseille fasse son retard sur l’équipe de Bruno Genesio.

« Cela fait des mois et des semaines que je répète que selon moi, Lyon sera sur le podium de la Ligue 1 donc évidemment je n’ai pas changé d’avis, je reste cohérent. Je trouve que l’OL est beaucoup plus talentueux que Marseille, il y a un bien meilleur effectif, que cela soit en qualité mais également en quantité. Et puis il faut rappeler que Lyon est le roi du sprint en Ligue 1, donc je ne vois pas comment ils pourraient abandonner 5 points à l’OM d’ici la fin de la saison » a confié le journaliste, très confiant pour l’Olympique Lyonnais, et qui n’imagine pas une seule seconde les Rhodaniens s’écrouler dans le money-time.