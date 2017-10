OL : Lyon sort une arme à 10 euros pour faire le plein en Ligue 1

Dans : OL, Ligue 1.

Les résultats financiers dévoilés mardi soir par l'Olympique Lyonnais ont confirmé l'importance prise par le Groupama Stadium dans le chiffre d'affaires du club rhodanien. Mais pour que le nouveau stade de l'OL rapporte de l'argent, il faut qu'il se remplisse, chaque spectateur étant en plus d'un supporter de Lyon un client potentiel des boutiques, des buvettes...

C'est pour cela que dans la perspective du match OL-Metz programmé le dimanche 29 octobre à 15h, dont on sait qu'il ne remplira pas les 60.000 places du Groupama Stadium, les dirigeants lyonnais ont décidé de faire une offre alléchante à ceux qui seraient éventuellement tentés de découvrir l'enceinte rhodanienne. En effet, l'Olympique Lyonnais a tout simplement décidé de vendre les billets pour 10 euros quelle que soit la tribune choisie, en dehors des espaces VIP. Et les moins de 16 ans ne paieront eux que 7 euros. Avec ces prix, l'OL souhaite remplir le plus possible le Groupama Stadium, même s'il est déjà prévu que le dernier étage sera fermé...