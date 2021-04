OL : Lyon se frotte au Barça, il en vaut le coût

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais continue de tenter de convaincre Aïssa Mandi de signer cet été. Mais la concurrence est aussi féroce que prestigieuse.

Avec Marcelo et Jason Denayer, l’Olympique Lyonnais a trouvé la bonne paire en défense centrale. Les deux joueurs sont complémentaires, que ce soit dans les duels et la relance, et l’OL s’offre ainsi enfin une charnière indiscutable. Mais derrière ces deux éléments, c’est encore un peu juste avec le seul Sinaly Diomandé. L’Ivoirien rend bien des services quand il est sollicité, mais cela pourrait être insuffisant pour la saison prochaine, surtout avec la perspective d’un retour en Coupe d’Europe. C’est pourquoi l’OL cherche un défenseur central capable de faire jouer la concurrence, histoire d’élever encore le niveau. L’une des premières cibles de Juninho est un ancien de la Ligue 1, qui a depuis roulé sa bosse en Espagne. Il s’agit d’Aïssa Mandi, mis en valeur avec le Bétis Séville mais aussi la sélection algérienne. Le Fennec arrive en fin de contrat, et pourrait revenir en France après son explosion du côté de Reims.

Il y a six ans, il était dans le viseur lyonnais, et c'est toujours le cas. L’OL s’est rapproché de son entourage, comme il en a le droit, mais la concurrence est rude pour un tel profil. Surtout vu le pédigrée des équipes annoncées. L’Inter Milan et Liverpool étaient annoncés, mais désormais, Mundo Deportivo affirme que le FC Barcelone est sur les rangs pour s’offrir Aïssa Mandi. L’idée est bien évidemment de ne pas laisser passer un défenseur central pour zéro euro, sachant que ce poste est l’une des fragilités les plus criantes au Barça, où Piqué est moins souvent opérationnel, tandis que Lenglet, Umtiti, Araujo ou Mingueza inquiètent les socios. En tout cas, à 29 ans, le natif de Châlons-en-Champagne peut voir l’avenir sereinement. Il se prépare à signer un gros contrat, et voit des clubs de prestige le courtiser, même si sa future destination reste pour le moment un mystère total.