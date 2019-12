OL : Lyon sauvé par deux coups de pouce inattendus

Dans : OL.

En grande difficulté cette saison, l’Olympique Lyonnais joue très gros dans les prochains jours, avec un déplacement à Nîmes ce vendredi pour redresser la barre en championnat, et surtout un match contre Leipzig pour son avenir en Ligue des Champions.

Le changement d’entraineur n’a pas permis un réveil brutal, et Jean-Michel Aulas, qui demande toujours à ce que le bilan soit fait à la fin de la saison, va tout de même devoir tirer des conséquences si les mauvais résultats continuent à s’enchainer d’ici Noël. Mais heureusement, dans ce marasme, l’OL peut compter sur une adversité pas trop coriace, et des bonnes nouvelles venues de l’extérieur, comme le synthétise de manière assez abrupte L’Equipe de ce vendredi.



« Mais par la magie d'un Championnat resserré et d'un groupe de Ligue des champions d'une grande faiblesse, Lyon vit le paradoxe heureux de pouvoir encore sauver sa première partie de saison, avant de possibles réaménagements hivernaux », lance ainsi le quotidien sportif, pour qui c’est déjà un petit miracle de voir l’OL afficher ce niveau et être non loin du podium en championnat, et toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions en cas de succès face à Leipzig la semaine prochaine. Attention toutefois, les adversaires français comme européen des Lyonnais vont bien finir un jour par se réveiller. Autant dire qu'une accélération immédiate est demandée à Lucas Tousart et ses coéquipiers.