OL : Lyon renverse Arsenal grâce à un énorme Dembélé

Dans : OL, Ligue 1, Premier League.

Match amical

Arsenal - OL : 1-2

Buts : Aubameyang pour Arsenal ; Dembélé (x2) pour Lyon

Ce dimanche après-midi, l’OL défiait Arsenal en match amical à l'Emirates Stadium. Et en première mi-temps, les Gones éprouvaient de grosses difficultés face à des Gunners au jeu extrêmement huilé. Les occasions pleuvaient sur les buts d’Anthony Lopes, lequel réalisait trois arrêts de très grande qualité. Mais fort logiquement, l’OL cédait et Aubameyang ouvrait le score, peu avant la pause.

En seconde période, Sylvinho lançait Dembélé, Aouar et Tousart, qui disputaient ainsi leurs premières minutes de la saison après l’Euro Espoirs. Et ce triple changement portait ses fruits puisque Aouar, inspiré, fluidifiait le jeu lyonnais tandis que Moussa Dembélé, déjà très efficace, claquait un doublé qui permettait à Lyon de l’emporter. A la surprise générale il faut bien le dire au vu de la domination d’Arsenal dans cette rencontre. Mais pour l’OL, ce succès sera assurément positif pour la confiance après deux revers contre le Genoa et le Servette.