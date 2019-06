OL : Lyon remercie Porto pour ce beau cadeau au mercato

Dans : OL, Mercato, Foot Europeen.

Alors que la dernière réunion entre les représentants d'Anthony Lopes et Jean-Michel Aulas semblait avoir été positive, il y a une dizaine de jours, le président de l'Olympique Lyonnais a subitement climatisé tout le monde en affirmant qu'on était hélas bien loin d'un accord avec le gardien de but, à qui il reste encore un an de contrat. L'appétit salarial du portier de l'OL était jugé totalement excessif par JMA, et cela même si Anthony Lopes a été considéré comme le meilleur joueur de Lyon cette saison, contribuant largement à la qualification du club rhodanien à la prochaine Ligue des champions.

Et du côté de l'Olympique Lyonnais, on pensait très clairement que les contacts pris par le FC Porto avec le clan Lopes avaient probablement poussé le gardien de but international portugais à être très gourmand. Mais ce samedi, l'OL a appris probablement avec plaisir qu'Anthony Lopes ne succèdera pas à Iker Casillas dans les cages de Porto, même si le club portugais va effectivement venir s'offrir un gardien de but de Ligue 1. Car O Jogo en fait sa Une, un accord est de plus en plus probable entre le Stade Rennais et le FC Porto concernant le transfert de Tomas Kubek, lequel aurait déjà négocié les conditions de son éventuel futur contrat avec les Dragons. Pour réaliser cette opération, on évoque un montant de 5ME, bien loin de ce que l'Olympique Lyonnais pourrait attendre d'un transfert d'Anthony Lopes. Pour ce dernier, la fin de la piste Porto marque probablement un retour à la réalité...