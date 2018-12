OL : Lyon petit poucet de la Ligue des Champions, la Gazzetta y va fort

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

« Lyon est ce qui se fait de mieux en ce moment dans cette Ligue des champions. Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui vont tomber contre nous ». Après la victoire contre Monaco dimanche soir, Jean-Michel Aulas y est allé de sa petite déclaration, alors que l’OL connaîtra son adversaire pour les 8es de finale de la Ligue des Champions ce lundi midi. Reste qu’aux yeux de la presse européenne, l’équipe de Bruno Genesio fait clairement partie des petits poucets de la compétition désormais. Et cela malgré la victoire contre Manchester City il y a plusieurs semaines.

Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport établit notamment le « ranking » des équipes encore en lice. Pour le média italien, les quatre favoris de la compétition sont clairement Barcelone, la Juventus, Manchester City et le Real Madrid. Au contraire, quatre clubs font office de petit poucet et de clubs représentant assez peu de danger : Manchester United, Schalke 04, l’Ajax Amsterdam… et donc l’OL, qui est même cité en dernier ! A n’en pas douter, cela fera réagir Jean-Michel Aulas, qui se voyait déjà comme un cador européen.