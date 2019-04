OL : Lyon ou l'Angleterre, il demande à Aulas de l'écouter

Dans : OL, Ligue 1, Mercato, Premier League.

Ecarté des terrains en raison d’une blessure survenue au début de l’année 2019, Rafael est de retour aux affaires.

Et le Brésilien va animer l’actualité de l’OL dans les prochaines semaines en raison de sa situation contractuelle. En effet, l’ancien défenseur de Manchester United sera libre de tout contrat en juin prochain, et certains clubs de Premier League comme West Ham ont déjà pris quelques renseignements. Néanmoins, le défenseur de 28 ans n’a qu’une idée en tête : trouver un accord avec Jean-Michel Aulas afin de prolonger son contrat avec l’Olympique Lyonnais.

« On est encore en discussion avec le club. On verra bien la décision finale. J’ai en tout cas envie de rester à Lyon. On va voir ce qu’il va se passer sur la fin de saison. J’ai encore envie de jouer au football pendant cinq ou six ans. Malgré tout, la fin de ma carrière approche et j’essaie d’en profiter encore plus » explique Rafael sur le site officiel des Gones. « Je sens que j’ai une bonne relation avec les supporters ici. C’est d’ailleurs pour ça que j’ai envie de rester. C’est important, pour moi, de savoir que les personnes m’apprécient. J’ai encore plus d’envie de jouer. J’aime ma vie à Lyon. Je pense que les fans veulent également que je reste » a-t-il ajouté. Reste à voir si pour une fois, Jean-Michel Aulas partage l’avis des supporters dans ce dossier…