OL : Lyon officialise le partenariat avec la « Pelé Academia »

Après la Chine, la Corée du Sud, le Sénégal, le Vietnam ou le Liban, l’Olympique Lyonnais disposera désormais d’une académie de football au Brésil. En effet, ce vendredi soir, le club rhodanien a officialisé le partenariat avec la « Pelé Academia ». Présent à Rio de Janeiro, Jean-Michel Aulas s’est donc engagé avec l’académie parrainée par la légende du football brésilien.

« La Pelé Academia a souhaité établir un partenariat avec l’OL pour bénéficier de son expérience et de son expertise en terme de formation qui sont reconnues sur le plan international. Elle comprendra chaque année trois promotions de 30 jeunes chacune (U15, U17 et U20) qui suivront une formation de haut niveau sur le plan sportif, mais aussi éducatif sur le modèle du double projet développé par l’Academy OL », explique, dans un communiqué, le club des Gones, qui poursuit donc son développement à l’international dans un pays qui lui est cher. Puisque les nouveaux boss de l’OL, à savoir Juninho (directeur sportif) et Sylvinho (entraîneur), viennent du Brésil.