OL : Lyon officialise le départ de Tanguy Ndombele !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Présent à Londres depuis lundi, Tanguy Ndombele s’est officiellement engagé en faveur de Tottenham. En effet, le club rhodanien a confirmé le départ de son international français chez le récent finaliste de la Ligue des Champions. Et alors que de nombreux chiffres ont circulé ces derniers jours, le récent troisième de Ligue 1 informe que Tanguy Ndombele a été cédé aux Spurs contre 60 ME de transfert auquel pourront s’ajouter 10 ME de bonus au maximum. L'ancien milieu de terrain d'Amiens s'est engagé pour les six prochaines saisons avec Tottenham.