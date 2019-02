OL : Lyon ne fait pas du tout rire le Barça même au Camp Nou

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En ramenant le nul (0-0) de son déplacement de mardi à Lyon, le FC Barcelone est évidemment en ballotage favorable dans la course aux quarts de finale de la Ligue des champions, puisque la formation espagnole aura l'avantage de recevoir l'OL au Camp Nou dans moins de trois semaines. Mais, avec le retour de Nabi Fekir, c'est une autre formation lyonnaise qui se présentera face au géant catalan, et du côté du Barça on évite de trop faire le malin avant ce rendez-vous. Se confiant dans Le Parisien, le père de Clément Lenglet avoue que Barcelone ne prendra pas de haut l'Olympique Lyonnais.

Et cela même si le défenseur français de Barcelone pense avoir rendu une bonne copie. « Revoir Clément jouer en France m’a fait un pincement au coeur. Je suis plus habitué à le suivre face à des clubs espagnols. Forcément, ce match restera marquant pour nous.Clément a fait son match et n’a jamais été mis en difficulté, a expliqué Sébastien Lenglet, qui ne voit pas le match retour entre Barcelone et Lyon, le 13 mars prochain au Camp Nou, être une simple formalité pour Lionel Messi et ses coéquipiers. Le Barça ne prendra pas l’OL à la légère. Ce n’est pas le genre de la maison. Lyon est capable de marquer. Mais ce jour-là, j’oublierai que je suis français et je soutiendrai mon fils… »