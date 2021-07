OL : Lyon inactif au mercato, Aulas a une bonne excuse

Dans : OL.

A ce jour, l’Olympique Lyonnais est l’un des clubs de Ligue 1 les moins actifs sur le marché des transferts.

Pour le moment, l’OL s’est contenté de recruter deux joueurs libres : Henrique Silva en provenance de Vasco de Gama et Damien Da Silva, en fin de contrat avec le Stade Rennais. De plus, Peter Bosz va pouvoir s’appuyer sur des joueurs de retour de prêt, de Youssouf Koné à Jeff Reine-Adelaïde en passant par Moussa Dembélé, peu utilisé à l’Atlético de Madrid mais qui figure dans les petits papiers de l’entraîneur néerlandais de l’OL pour la saison à venir. A priori, les Gones n’ont aucune raison de se précipiter, d’autant plus que Lyon attend quelques départs (Andersen, Cornet) avant de réinvestir.

Agacé des critiques au sujet du manque d’activité de l’OL sur le marché des transferts, Jean-Michel Aulas est sorti du bois sur Twitter afin de défendre son club comme il aime le faire. « Comme souvent L’Equipe écrit sa vérité : non l’OL n’attend pas de vendre pour recruter ! L’OL n’a pas de besoin spécifique à cet instant et dispose d’un groupe de qualité : avec une Académie au top, des retours de prêts, et déjà 2 arrivées ! » a souligné Jean-Michel Aulas, réagissant à un article de L’Equipe qui titrait que l’OL et Lille avançaient au ralenti depuis le début du mercato. A en croire les déclarations du président rhodanien, cette stratégie est pleinement voulue de la part de l’Olympique Lyonnais, qui n’a aucune raison de se précipiter pour renforcer un effectif déjà très compétitif aux yeux de Jean-Michel Aulas. Reste que selon le quotidien national, Peter Bosz ne se contentera pas de ce groupe. L’entraîneur néerlandais souhaite recruter un gardien de stature internationale et un attaquant de calibre supérieur à ce qu’il a déjà en magasin afin de compenser le départ de Memphis Depay au FC Barcelone.