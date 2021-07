OL : Aouar à la Juve, tout est relancé ?

Dans : OL.

Courtisé par plusieurs clubs anglais au mercato, Houssem Aouar dispose également d’une belle cote en Italie.

Il y a tout juste un an, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais était proche de signer à la Juventus Turin, mais l’opération avait finalement capoté au dernier moment. Cet été, la Vieille Dame ne s’est pas encore positionnée sur Houssem Aouar. Et pour cause, le départ d’Andrea Pirlo et le retour de Massimiliano Allegri ont considérablement refroidi cette piste. Néanmoins, les dirigeants de la Juventus Turin gardent un œil sur la situation d’Houssem Aouar, selon les informations relayées par Blasting News. Le média affirme que Manuel Locatelli est la priorité de la Juventus Turin mais que si le dossier ne se concrétisait pas, alors les dirigeants turinois pourraient se rabattre sur Houssem Aouar.

Depuis plusieurs semaines, la Juventus Turin et Sassuolo négocient pour le transfert de Manuel Locatelli, tout fraichement champion d’Europe avec l’Italie. Les discussions sont avancées, mais aucun accord n’a été trouvé dans la mesure où Sassuolo réclame 40 ME pour son meilleur joueur tandis que la Juventus Turin n’est pas prête à poser plus de 30 ME sur la table. Le dossier se corse, car aucun club ne souhaite faire de concession, raison pour laquelle la piste Houssem Aouar a brutalement été relancée par la Juventus Turin. En Italie, on estime que la Vieille Dame va encore tenter de négocier la venue de Manuel Locatelli durant les prochaines semaines. Mais si les négociations restent bloquées dans la durée, alors une offre pourrait être transmise à l’Olympique Lyonnais pour Houssem Aouar. Et une fois enclenchées, les discussions entre la Juve et Lyon iront sans doute très vite car Jean-Michel Aulas et Andrea Agnelli entretiennent d’excellentes relations. Reste à voir quelles seront les exigences du board de l’OL en ce qui concerne le tarif d’Houssem Aouar, en fin de contrat en juin 2023.