OL : Lyon imite l’OM et Lille au mercato

Dans : OL.

Du haut de ses 19 ans, Nathanaël Mbuku a fait très bonne impression aux cadors de la Ligue 1 cette saison avec Reims.

Malgré des statistiques maigrichonnes (4 buts, 1 passe décisive), l’ailier gauche du Stade de Reims a réussi à tirer son épingle du jeu. Dans le jeu offensif parfois limité de l’équipe de David Guillon, Nathanaël Mbuku a toujours fait partie des dynamiteurs rémois au côté de son compère Boulaye Dia. Ses prestations ont tapé dans l’œil du top 5 de la Ligue 1, à en croire les informations de Foot Mercato. Il avait déjà été dévoilé que Lille et l’OM suivaient les performances de l’attaquant de Reims. Mais à en croire le média, l’AS Monaco est également sur les traces de Nathanaël Mbuku au même titre que l’Olympique Lyonnais. Sous contrat avec le club champenois jusqu’en juin 2023, le natif de Villeneuve-Saint-Georges ne sera toutefois pas bradé.

Mbuku plait au top 5 de la Ligue 1

Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, ne s’opposera pas au départ de Nathanaël Mbuku mais a fixé son prix de départ à environ 15 ME. Une somme rondelette pour l’OL, qui devra impérativement attendre de vendre avant de pouvoir investir une telle somme en raison de la non-qualification pour la Ligue des Champions. Il faudra par ailleurs que le profil de Mbuku soit validé par Peter Bosz, qui ne sera pas le principal décideur du mercato de l’OL mais qui devra approuver les pistes de Juninho et de Bruno Cheyrou. Si pour l’heure, Lyon n’a pas encore entamé de démarches officielles auprès de Reims ou de l’entourage du joueur, cette piste pourrait rapidement prendre de l’ampleur. Car le profil de Mbuku colle totalement à ce que recherche Juninho. Il y a quelques jours, le directeur sportif brésilien de l’OL confiait que les Gones avaient un besoin impératif au poste d’ailier. Juninho recherche des joueurs de côté techniques et rapides. C’est totalement le style du jeune Rémois.