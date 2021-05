OL : Lyon fauché, le PSG bondit sur Aouar

Dans : OL.

Proche de quitter l’OL pour la Juventus Turin il y a un an, Houssem Aouar dispose toujours du bon de sortie accordé par Jean-Michel Aulas.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2023, le milieu offensif rhodanien suscite toujours l’intérêt de la Juventus. Mais le départ d’Andrea Pirlo, remplacé par Massimiliano Allegri, pourrait refroidir cette piste. Un temps ciblé par Manchester City et Arsenal, Houssem Aouar est également surveillé par le PSG. A en croire le site Paris Fans, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont récemment pris de nouveaux renseignements au sujet d’un potentiel transfert d’Houssem Aouar. Des échanges ont eu lieu entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, pas opposé au transfert de son international tricolore mais qui ne le bradera sous aucun prétexte.

Le média affirme que si le PSG a subitement relancé la piste Houssem Aouar, c’est parce qu’elle pourrait être très intéressante d’un point de vue économique. Et pour cause, Paris souhaite profiter d’une éventuelle fragilité financière de l’OL après la non-qualification pour la Ligue des Champions et alors que Memphis Depay, plus grosse valeur marchande de l’effectif, va partir en fin de contrat pour zéro euro. Le Paris Saint-Germain attend maintenant un retour de l’Olympique Lyonnais sur le tarif d’Houssem Aouar et les conditions complètes de son futur transfert. Il sera par ailleurs intéressant de connaître la position du joueur. Très emballé à l’idée de rejoindre la Juventus Turin il y a un an, Aouar souhaitera-t-il rester en Ligue 1 ou affichera-t-il une volonté de découvrir un grand championnat à l’étranger ? Une question qui reste pour l’instant sans réponse même si du coté du PSG, on estime que le plus dur ne sera pas de convaincre Houssem Aouar mais bien de trouver un accord avec Jean-Michel Aulas, qui pilote directement ce dossier qui lui tient particulièrement à cœur.