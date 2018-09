OL : Lyon explique son silence et communique sur Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Suite à une altercation entre Bruno Genesio et des supporters de l'Olympique Lyonnais‏, samedi soir dans le quartier Confluence à Lyon, le club rhodanien a enfin réagi à cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux durant le week-end dernier. En effet, ce mardi après-midi, la formation de Jean-Michel Aulas a apporté tout son soutien à son entraîneur.

« L’Olympique Lyonnais a apporté dès hier son soutien à Bruno Genesio et sa famille pour l’incident survenu samedi qu’il condamne avec la plus grande fermeté. Le club n’a pas tenu à s’exprimer plus tôt pour ne pas entretenir le buzz que certains s’efforçaient de créer », a lancé, dans un communiqué, l'OL, qui suit donc la défense des anciennes gloires lyonnaises, ayant toutes demandées du calme autour du technicien de 52 ans, malgré un début de saison compliquée.