OL : Lyon est nul, un joueur a le niveau !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Battu par Reims et accroché par Bordeaux la semaine dernière, l’OL a concédé un nouveau match nul, cette fois contre Lille dimanche soir (0-0).

Privé de Lucas Paqueta (suspendu), de Jason Denayer et de Léo Dubois (blessés), Peter Bosz avait décidé d’aligner un 3-5-2 inédit avec Moussa Dembélé et Islam Slimani en attaque. Pendant un long moment, cette composition a donné satisfaction avant que le match ne se complique en seconde période. Comme c’est le cas depuis le début de la saison, Anthony Lopes a été décisif pour permettre aux joueurs de l’Olympique Lyonnais de repartir avec le point du match nul. Sur son site Pierrot le Foot, le consultant Pierre Ménès a de nouveau salué la prestation XXL livrée par le gardien portugais. En revanche, l’ex-journaliste du Canal Football Club n’est pas tendre avec les autres joueurs de Lyon.

Avec un 7 hier, Anthony #Lopes confirme sa place de numéro 1 au classement des gardiens. (L’Équipe) pic.twitter.com/ZnpHzqxUUX — Inside Gones (@InsideGones) December 6, 2021

« Le LOSC était logiquement émoussé après son match européen et l’OL en manque de confiance a cherché par tous les moyens à ne pas encaisser de but. Ils y sont parvenus, surtout grâce aux arrêts à répétition de Lopes. Le reste a été très mauvais, l’attaque Dembélé-Slimani ne fonctionnant pas du tout. Côté nordiste, ce n’était pas beaucoup plus brillant, malgré un bon Sanches qui ne peut pas tout faire tout seul. Les jambes lilloises étaient lourdes, comme celles de tout le monde lors de cette 18e journée. On sent que l’accumulation de matchs commence à peser » a livré Pierre Ménès, pour qui Anthony Lopes a sauvé les meubles. Un constat partagé par le journal L'Equipe, qui a attribué la note de 7/10 au gardien rhodanien.

Lopes, de loin le meilleur joueur de l'OL à Lille

« Il n'a rien eu à faire pendant une heure et soudain tout s'est emballé. Il a été décisif, une nouvelle fois, sauvant les siens de la défaite devant Yilmaz (68e) puis David (72e). Il n'a pas été malheureux que Yilmaz soit hors-jeu, ce qui lui a évité de concéder un penalty (79e). En dehors de son erreur contre Reims, il aligne une série de performances de haut niveau » a jugé le quotidien national. Notons par ailleurs que les moins bonnes notes des joueurs lyonnais ont été attribuées à Slimani, Dembélé, Da Silva, Boateng et Lukeba qui ont écopé d’un 5/10. Auteur d’une première partie de saison globalement décevante, Lyon n’aura pas le droit à l’erreur pour ses deux derniers matchs de l’année 2020 avec un déplacement au Paris FC en Coupe de France et la réception de Metz en Ligue à deux jours de Noël.