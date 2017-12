OL : Lyon est favori pour la 2e place, Riolo explique pourquoi

Dans : OL, Monaco, OM, Ligue 1.

Malgré sa défaite contre Strasbourg ce week-end, le sacre du PSG ne fait pas beaucoup de doute en Ligue 1 cette saison.

Néanmoins, le suspense est total dans la course pour le podium puisque trois équipes sont à égalité de points après 16 journées : Lyon, Monaco et Marseille. Qui sont les deux favoris pour accrocher les strapontins qualificatifs pour la Ligue des Champions ? Selon Daniel Riolo, l’OL et l’ASM ont de l’avance sur Marseille. Le journaliste de RMC voit même Lyon mieux armé que les hommes de Leonardo Jardim grâce à leurs « deux joueurs à 15 buts » en fin de saison.

« Je pense que Monaco va redresser la barre car beaucoup ont intérêt à briller s’ils veulent se barrer. Lyon a énormément de qualités et je continue de mettre l’OM derrière ces deux équipes-là car il y a moins de qualité dans cette équipe, sans être méchant. Il y a moins de joueurs pour te faire des différences individuelles. Marseille a pris beaucoup de points à la niac, c’est très positif. Mais sur toute une saison, ça peut être compliqué. Lyon et Monaco ont des joueurs qui vont finir à 15 buts : Monaco a Falcao et Lyon en a même deux avec Fekir et Mariano. Je suis désolé mais Marseille n’a pas ce genre de joueur » a lancé le polémiste de l’After après cette journée de Ligue 1 qui a vu l’ASM et Lyon triompher pendant que Marseille était accroché par Montpellier.