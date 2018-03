OL : Lyon en prend trois par Moscou, ils n'en reviennent pas

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Grosse désillusion pour l’Olympique Lyonnais, qui pensait bien avoir fait le plus difficile en s’imposant 0-1 à Moscou à l’aller. Mais au retour, les Lyonnais ont chuté lourdement à domicile, avec une défense souvent percée et surtout une attaque incapable de tuer le match quand cela lui était possible. De quoi faire hurler les consultants qui ont réagi à chaud à cette élimination inattendue.

Quel gâchis ! #OLCSKA — Estelle Denis (@DenisEstelle) 15 mars 2018

Énorme désillusion pour l'#OL... En vendangeant autant d'occasions, et prenant 3 buts à domicile, on ne peut rien espérer de mieux... #OLCSKA — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 15 mars 2018

Non mais l’OL sans deconner ? Ils font exprès ou bien ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) 15 mars 2018