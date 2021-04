OL : Lyon en danger sur la piste Galtier ?

Dans : OL.

Dans son édition de mardi, France Football expliquait qu’un accord était imminent entre l’OL et Christophe Galtier.

En fin de contrat au mois de juin, Rudi Garcia va quitter l’Olympique Lyonnais à la fin de la saison. Et visiblement, Juninho et Jean-Michel Aulas sont déjà au travail pour lui trouver un successeur, bien que le président de l’OL ait publiquement déclaré que Lyon n’avait pas contacté le moindre entraîneur. Leader de la Ligue 1 avec Lille, Christophe Galtier a tout du coach idéal pour les Gones. Si le nom de Lucien Favre a également été coché, le natif de Marseille semble bel et bien être la priorité de l’état-major rhodanien. Cela étant, Lyon n’est pas le seul club européen à draguer Christophe Galtier, dont les remarquables résultats à Lille ont suscité l’intérêt de certains clubs en Italie, selon Nicolo Schira.

A en croire l’insider transalpin, Aurelio De Laurentiis apprécie tout particulièrement le profil de Christophe Galtier et envisagerait de lui confier les commandes de Naples dès cet été. Une concurrence de taille pour l’Olympique Lyonnais. « Gattuso quittera Naples à la fin de la saison. La Fiorentina a montré son intérêt pour l’ancien entraîneur de l’AC Milan » explique le journaliste avant de conclure. « Naples recherche activement son successeur et a plusieurs idées pour le remplacer. Les dernières idées du président De Laurentiis sont Fonseca (AS Roma) et Galtier (Lille) ». Reste maintenant à voir ce que l’entraîneur du LOSC souhaite pour son avenir alors que de son côté, le président lillois Olivier Létang a répété qu’il souhaitait prolonger le contrat de son entraîneur, libre au mois de juin. Les prochaines semaines risquent d’être mouvementées pour Christophe Galtier entre la gestion très importante de son avenir et la fin de saison cruciale qui l’attend avec le LOSC, sérieux prétendant au titre de champion de France à six journées de la fin.