OL : Lyon devrait jouer sa finale à Kiev, avec ses supporters !

En marge de la conférence de presse pour célébrer le Ballon d’or décroché par Ada Hegerberg, Jean-Michel Aulas a apporté des précisions sur le match de Ligue des Champions entre l’OL et le Chakhtior Donetsk, le 12 décembre prochain à 21 heures. Et selon le président de l’Olympique Lyonnais, la rencontre devrait se jouer à Kiev, en raison du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

« Le match va être délocalisé. Je pense qu’il sera au Stade Olympique de Kiev, j’attends la confirmation. On est en train de s’organiser. On va prendre l’initiative d’organiser un déplacement de supporters. On aura besoin d’eux pour se qualifier en 8es de finale… Le stade va accueillir deux matches en deux jours, ce qui n’est pas simple. A Odessa, on avait vu les chars devant le stade et il y avait un couvre-feu. Cela ne facilitait pas la concentration des joueurs. En tant que dirigeant de club, je me pose la question de la sécurité. Donc s’il y a une satisfaction, c’est uniquement lié à la sécurité. C’est une question de responsabilité » a expliqué le président rhodanien. Si cela se confirme, ce serait donc une excellente nouvelle pour les joueurs de l’OL. Mais également pour les supporters, dont le déplacement serait donc autorisé.