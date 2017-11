OL : Lyon dévoile pourquoi Pape Cheikh Diop a signé au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a bataillé ferme durant le dernier mercato pour faire venir Pape Cheikh Diop en provenance du Celta Vigo, l'OL ayant dû composer avec la concurrence de Tottenham afin d'arracher la signature le milieu de terrain international U19 avec l'Espagne. Et le moins que l'on puisse dire est que les 10ME, plus 4ME de bonus, dépensés par Jean-Michel Aulas ne sont, pour l'instant, pas justifiés, et pour cause Pape Cheikh Diop enchaîne les soucis physiques et les matches avec...l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais. En Ligue 1, ses statistiques sont claires et nettes : zéro minute de temps de jeu.

Avant le déplacement à Lille, Bruno Genesio a évidemment été interrogé sur la situation de Pape Cheikh Diop dont les grands débuts en Ligue 1 semblent désormais proches. « Il est jeune et il a eu des pépins. Il est plus offensif que Tousart, mais plus défensif que Ndombele, c’est pour cela qu’on l’a recruté, a d'abord expliqué l'entraîneur de l'OL, avant de vanter un peu plus les qualités d'un joueur qui suscite évidement des interrogations chez les supporters. Il est très technique et peut trouver passes vers l’avant, récupérer des ballons et faire jouer les autres. » Un talent qu'il est peut-être temps de voir en action.