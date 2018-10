OL : Lyon dénonce deux rumeurs totalement bidons

Dans : OL, Ligue 1.

Au lendemain de l'annonce de son excellent bilan comptable, l'Olympique Lyonnais a fermement démenti ce mercredi soir avoir pris deux décisions financiers radicales, alors que des rumeurs circulaient de plus en plus intensément ces dernières heures sur un retrait possible d'OL Groupe de la bourse de Paris. Une rumeur provoquée par une dépêche de l'Agence Option Finance publiée sur des sites spécialisés dans les marchés financiers, lesquels prétendaient que ce retrait aurait été décidé en raison du faible prix de l'action, passé de 24 euros au moment de son lancement à 2,70 euros.

« Pour faire suite à de fausses informations, OL Groupe tient à préciser qu’il n’y a aucun projet de retrait de la cotation boursière du titre OL groupe. L’OL confirme que l’EBE sur cessions de contrats joueurs réalisé depuis le 1 juillet 2018 s’élève à environ 30 millions d’euros », indique l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.