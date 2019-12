OL : Lyon coule, Rudi Garcia dénonce les fautifs

Dans : OL.

Mardi soir, l’Olympique Lyonnais a laissé échapper trois points précieux sur sa pelouse du Groupama Stadium en s’inclinant devant un concurrent direct pour l’Europe, à savoir Lille.

Sur le but inscrit par Jonathan Ikoné, les erreurs lyonnaises se sont multipliées : de la relance de Marcelo à la passivité du duo Aouar-Mendes en passant par le manque de réactivité des latéraux et de la défense centrale, l’équipe entière est à blâmer. Et Rudi Garcia ne s’est pas gêné pour le dire, lui qui a refusé de prendre la défense de ses joueurs après ce but encaissé synonyme de défaite pour l’Olympique Lyonnais, huitième de Ligue 1 avant les autres matchs de la seizième journée.

« On a le ballon, on se dégage mal. Ensuite, ils le récupèrent et on ne ferme pas l’axe. C’est assez simple défensivement. On doit être beaucoup plus resserré, les latéraux plus à l’intérieur. A ce moment-là, il y a moyen de s’aider mutuellement. Le jour où ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. C’était un peu le cas ce soir. Ça a été notre erreur de donner une opportunité à l’adversaire alors qu’il n’en avait pas eu en seconde période » s’est agacé Rudi Garcia, lequel connaissait l’importance de ce match pour l’Olympique Lyonnais, qui restait sur deux victoires consécutives en Ligue 1. Et qui voit Bordeaux et Marseille s’échapper au classement. Vendredi, une réaction sera impérative sur la pelouse de Nîmes.