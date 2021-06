OL : Lyon confronté à un nouvel obstacle pour De Sciglio

Dans : OL.

Prêté sans option d’achat par la Juventus Turin cette saison, Mattia De Sciglio a donné satisfaction à l’Olympique Lyonnais. A tel point que le club rhodanien aimerait conclure son transfert définitif. Mais le changement d’entraîneur et la nomination de Massimiliano Allegri pourraient représenter un obstacle.

Le poste de latéral gauche va subir des changements du côté de l’Olympique Lyonnais. Avant même l’ouverture du marché des transferts, le récent quatrième de Ligue 1 a obtenu la signature d’Henrique Silva, libre après la fin de son contrat à Vasco de Gama. Le Brésilien arrive ainsi pour compenser le possible départ de Maxwel Cornet qui ne serait pas retenu cet été. Quant aux alternatives, le nouvel entraîneur Peter Bosz, connu pour sa capacité à faire évoluer les jeunes, pourra compter sur Melvin Bard. Et peut-être sur l’expérimenté Mattia De Sciglio.

C’est en tout cas le souhait du club rhodanien à qui le défenseur polyvalent de 28 ans a donné satisfaction pendant sa saison en prêt. Du coup, l’Olympique Lyonnais voudrait conclure son transfert définitif avec la Juventus Turin. Cela passera par de nouvelles discussions dans la mesure où les deux formations n’avaient pas fixé d’option d’achat pour le prêt de l'Italien l’été dernier. Reste à savoir si la Vieille Dame sera ouverte à la discussion.

Allegri tiendrait à De Sciglio

Si Andrea Pirlo était resté l’entraîneur de la Juventus Turin, l’opération aurait peut-être été réglée rapidement. Le problème pour les Gones, c’est que les Bianconeri ont changé de coach et enregistré le retour de Massimiliano Allegri. Et selon les informations de Tuttosport, l’ancien technicien du Milan AC, lui, pourrait bien compter sur Mattia De Sciglio et donc fermer la porte à son transfert. A moins que cette information laissée filtrer dans la presse italienne n’ait pour objectif de faire grimper le prix du joueur.