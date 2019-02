OL : Lyon au ralenti, Aulas a demandé des explications à la mi-temps !

Dans : OL, Ligue des Champions.

Malgré le match nul obtenu (0-0) contre le FC Barcelone mardi, l’Olympique Lyonnais s’interroge après son huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Impressionnants face à Manchester City et le Paris Saint-Germain cette saison, les Gones n’ont pas été au niveau attendu. Apparemment à cause d’un problème physique. « On est surpris de la fatigue des joueurs, a reconnu Jean-Michel Aulas au micro de RMC Sport. Ça n’apparaissait pas très fluide par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, je n'ai pas les explications mais c'est vrai qu'on a été émoussés rapidement. »

Il faut dire que l’OL a débuté avec deux joueurs incertains, à savoir Jason Denayer et Tanguy Ndombele, d’où la descente du président dans le vestiaire à la pause. « Je suis passé écouter le discours de Bruno Genesio, et j’avais aussi une ou deux questions à poser sur certains joueurs, a confié le dirigeant. Nous avions des difficultés avec un ou deux joueurs. Je voulais savoir s’ils allaient pouvoir tenir leur place jusqu’au bout. » Finalement, les Lyonnais s’en sortent bien avant le retour à Barcelone, où Jean-Michel Aulas « compte sur les compétences tactiques de Bruno Genesio ».