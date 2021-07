OL : Lyon allonge la monnaie, Onana approche !

Dans : OL.

Comme annoncé par la presse néerlandaise mercredi, André Onana est sur le point de rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Si Lyon réalisait jusqu’à maintenant un mercato assez timide, Juninho et Peter Bosz sont sur le point de frapper un grand coup. André Onana, l’une des priorités de l’entraîneur néerlandais, devrait rapidement s’engager avec l’OL. Le journaliste local, Gino Haverkamp, affirmait mercredi que l’Ajax avait accepté une offre pour son gardien de but. Le spécialiste du mercato Duncan Castles confirme cette information ce jeudi. À en croire ses informations, l’OL a fait le nécessaire pour convaincre l’Ajax. Le club rhodanien a augmenté son offre afin de faire céder le champion des Pays-Bas. L’Ajax a même refusé une offre d’Arsenal qui s’était immiscé dans le dossier, sans succès. André Onana ayant déjà négocié les termes d’un contrat avec l’OL depuis quelques temps, le transfert pourrait rapidement être officialisé. L’officialisation est attendue dans les prochains jours.

En revanche, peu de chiffres sont sortis dans ce dossier. L’OL aurait proposé 5 ME tandis que le directeur sportif de l’Ajax, Marc Overmars, demandait 10 ME pour le portier camerounais encore sous contrat jusqu’en juin 2022. Reste donc à savoir à quel montant les deux clubs se sont mis d’accord. Lyon a donc fait le choix de concurrencer Anthony Lopes, en place depuis une dizaine d’années dans les buts lyonnais. La volonté de Peter Bosz de repartir de l’arrière n’y est pas pour rien. A noter qu’André Onana ne reviendra qu’en novembre de sa suspension pour dopage. Et il devrait également disputer la CAN en janvier avec le Cameroun. La transition pourrait être assez douce la première année entre les deux internationaux. Mais ce transfert confirme la volonté des grands clubs français de disposer de deux gardiens de très grande qualité dans ses effectifs. Le PSG avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, l'OM avec Steve Mandanda et Pau Lopez. Et donc l'OL avec Anthony Lopes et André Onana.