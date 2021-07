OL : Onana à Lyon, signature imminente !

Dans : OL.

Le dossier André Onana s'est subitement accéléré et selon les médias néerlandais le gardien de but de l'Ajax Amsterdam va débarquer dans les prochains jours à l'Olympique Lyonnais.

Peter Bosz va rapidement voir un de ses souhaits se réaliser, puisque l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais avait fait de la venue d’André Onana une de ses priorités. Le nouveau technicien de l’OL connaît évidemment très bien le gardien de but international camerounais de l’Ajax Amsterdam qu’il a eu sous ses ordres, et il souhaite en faire un concurrent direct pour Anthony Lopes. Du moins quand Onana en aura fini avec sa suspension pour dopage en novembre prochain. Alors qu’André Onana a déjà négocié les termes de son contrat avec Lyon depuis plusieurs jours, l’opération était bloquée par la différence entre l’offre transmise par Lyon, à savoir 5 millions d’euros, et le prix attendu par Marc Overmars qui est de 10 millions. Cependant, les négociations auraient subitement avancé au point même que le site Ajax ShowTime annonce qu’une signature est imminente.

« L'Olympique de Lyon veut boucler le transfert d'ici quelques jours, il semble que les deux clubs se soient entendus sur le prix du transfert ou qu'ils vont le faire rapidement », précise Gino Haverkamp, le journaliste néerlandais qui a eu confirmation de cette information lors d’un chat avec Fabrizio Romano. André Onana pourrait s'engager dans les prochains jours jusqu'en 2026 avec l'OL, l'objectif de Peter Bosz étant d'installer le gardien de but de l'Ajax Amsterdam dans un rôle de numéro 1 en 2022, lorsque Anthony Lopes entamera son ultime année de contrat à Lyon. Pour le gardien de but portugais, il va désormais falloir se faire à cette concurrence avec l'un des meilleurs portiers de la planète, c'est justement ce qu'attend l'Olympique Lyonnais.