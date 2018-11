OL : Lyon adore ce défenseur de L1 au mercato, ce cador aussi !

Dans : OL, TFC, Mercato.

Alors que personne ne l’avait vu venir, Jean-Clair Todibo est clairement la révélation de ce début de saison à Toulouse.

Avec déjà 10 titularisations, le défenseur de 18 ans impressionne. Mais sa situation contractuelle pose problème au TFC, qui l’a écarté de son groupe pro ce week-end. En effet, Jean-Clair Todibo n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel et pourrait ainsi rapidement faire ses valises au mercato. Cela tombe bien, de nombreux grands clubs européens le suivent, à en croire les informations obtenues par Tuttosport.

Toujours très attentif dès lors qu’il s’agit de jeunes joueurs à fort potentiel, la Juventus Turin aurait un œil sur Jean-Cair Todibo, même si la priorité de la Vieille Dame reste Matthijs De Ligt. En Allemagne, le défenseur toulousain a également la cote puisque l’on apprend que le Borussia Dortmund et le RB Leipzig sont intéressés. Mais comme révélé par plusieurs médias français il y a quelques semaines déjà, l’Olympique Lyonnais est également sur le coup. Et alors que le niveau de Marcelo inquiète en interne du côté de la capitale des Gaules, il n’est pas impossible d’imaginer Jean-Michel Aulas passer à l’offensive dès cet hiver pour le prometteur défenseur de Toulouse. Reste à connaître la position du joueur et du club de Haute-Garonne, qui n’a peut-être pas encore abandonné l'idée de faire signer son premier contrat pro à Jean-Clair Todibo, malgré la concurrence.