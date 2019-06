OL : Lyon a trouvé en Premier League le remplaçant de Mendy

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Ferland Mendy étant officiellement parti au Real Madrid en échange d'un chèque de 48ME, l'Olympique Lyonnais doit renforcer impérativement son secteur défensif. Et cela tombe bien, étant en avance d'un coup puisque l'OL connaissait l'intérêt de Madrid pour Mendy depuis longtemps, les dirigeants rhodaniens auraient déjà trouvé le remplaçant de l'ancien havrais. Ce vendredi, la presse sportive portugaise affirme que l'Olympique Lyonnais négocie actuellement avec le club de Wolverhampton, septième de la dernière saison de Premier League, pour obtenir le prêt avec option d'achat de Ruben Vinagre. Le joueur portugais de 20 ans, a participé au récent Mondial U20 avec son pays, pour qu'il avait décroché le titre de champion d'Europe U19 l'an dernier.

Ruben Vinagre n'est pas non plus un inconnu en France puisqu'il a brièvement porté le maillot de l'AS Monaco, qui l'avait prêté en 2017 à Wolverhampton, avant de le transférer définitivement l'an dernier pour 2,25ME. Formé au Sporting, le latéral gauche a une valeur estimée actuellement à 7ME, et un contrat jusqu'en 2023 avec la formation anglaise, mais du côté de l'Olympique Lyonnais on planche sur un prêt avant d'aller éventuellement plus loin si Ruben Vinagre confirme son talent en France.