OL : Lyon a refusé 50ME pour un joueur et ce n'est pas Fekir !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas l'a reconnu samedi en conférence de presse, il a reçu de nombreuses offres pour acheter des joueurs de l'Olympique Lyonnais cet été, le patron de l'OL avouant qu'il n'était pas facile de refuser de vendre des joueurs à 50 ou 60ME. On a évidemment tout de suite pensé à Nabil Fekir, mais en fait il se pourrait bien qu'un autre joueur ait provoqué une énorme bataille sur le marché des transferts et plus précisément en Angleterre.

En effet, ce dimanche, L'Equipe affirme que c'est d'abord Tottenham qui a proposé à Jean-Michel Aulas un chèque de 45ME pour s'offrir Tanguy Ndombélé, dont l'OL avait levé l'option d'achat. Une offre repoussée rapidement. Mais, juste avant la fin du mercato en Angleterre, une équipe du Big Four anglais, qui n'est pas Tottenham, a cette fois proposé 50ME à Lyon toujours pour l'ancien joueur d'Amiens. Là encore le deal ne s'est pas fait, mais ce club aurait déjà fait savoir aux dirigeants lyonnais qu'il reviendra à la charge dès le mercato d'hiver ou au plus tard lors du marché estival des transferts 2019.