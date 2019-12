OL : Lyon a profité d’un règlement « con et ridicule » !

Dans : OL.

Vendredi soir, Lyon n’a pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout de Nîmes (0-4). Et pour cause, les Gones ont rapidement profité d’une supériorité numérique à 11 contre 9.

Si les expulsions nîmoises peuvent très éventuellement poser question, Rolland Courbis n’a pas souhaité commenter les décisions de M. Thual. En revanche, le consultant de RMC est tout simplement effaré qu’en 2019, le sport collectif le plus populaire de la planète n’utilise pas encore les expulsions temporaires, comme c’est le cas au rugby ou au handball par exemple. Un règlement totalement idiot selon l’ancien entraîneur de Montpellier, qui a profité à l’OL sur cette rencontre.

« J’aimerais qu’on proteste contre un règlement con et ridicule. Le football, sport collectif le plus populaire de la planète, nous sommes toujours sans les expulsions temporaires. Ça ne fait pas 6 mois, ça fait 40 ans que je m’emmerde à regarder un arbitre qui n’ose pas mettre un 2e jaune ! Marre de ces matches faussés en 15 minutes parce qu’il n’y a pas de carton orange. RMC, nous devons pousser dans ce sens. La VAR est mal utilisée et on est victime d’un règlement complètement con. On expulse des joueurs au bout de 20 minutes. Essayons d’éviter ces conneries » a lancé Coach Courbis, qui a visiblement trouvé un nouveau combat pour les mois à venir.