OL : Lyon à deux vitesses, Tousart risque de fâcher Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Accroché par Hoffenheim (3-3) mardi en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a montré des signes inquiétants sur le plan défensif.

Cela devient une habitude pour les Gones, surtout face à des équipes jugées à leur portée. Ce jeudi, le staff technique leur a donc préparé une séance vidéo ainsi qu’un entraînement basés sur le placement et le repli défensif. Reste à savoir si le problème vient de lacunes tactiques, ou si l’OL paye un problème d’attitude chez certains joueurs.

« Je ne sais pas, a répondu le milieu défensif Lucas Tousart. Ce qui est certain, c’est qu’on doit être tout le temps solidaire. Dans les matchs, on voit que certains pressent pendant que d’autres se replacent. Il faut mieux appréhender les efforts pour la cohérence de l’équipe. Certains efforts ne sont pas faits et on doit corriger le tir. Il faut y arriver tous ensemble, sinon, on ne parviendra pas à réaliser les objectifs du club. » Quant à la théorie selon laquelle Lyon se relâche face aux « petits », Tousart contredit ouvertement son entraîneur Bruno Genesio.

L’aveu de Tousart

« Ce qui est rageant, c’est que face à des équipes comme le PSG, on fait tous les efforts, alors que contre des équipes supposées plus faciles, on peut s’oublier. On doit se dire que ça va passer et on se fait punir. On doit prendre conscience qu’on doit jouer tout le temps de la même manière quel que soit l’adversaire, a conseillé le Lyonnais, avant de cibler certains éléments sans les citer. (...) En arrivant ici, des joueurs n’avaient peut-être pas trop l’habitude de défendre et on peut apprendre au fil des saisons. En tout cas, on doit avoir de la grinta et un état d’esprit irréprochable. » Sur le terrain d’Angers samedi (17h), les comportements seront observés à la loupe…