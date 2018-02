OL : Lyon a affûté ses armes avant le « combat » contre l'ASSE

Dans : OL, Europa League, Ligue 1, ASSE.

Lucas Tousart, milieu de l'OL, après la victoire contre Villarreal en 16e de finale de la Ligue Europa (1-0 au retour après le 3-1 de l'aller) : « On sait que l'Europa League peut être un moyen pour nous d’atteindre les objectifs fixés pour la fin de saison. Ce soir, on a réalisé un gros match. On a été bien en bloc, on a fini par marquer, donc notre travail a payé. On est très satisfait, on a bien préparé le match de dimanche. On a déjà vécu quelques échauffourées en fin de match ici, donc ça va peut-être se reproduire contre l'ASSE... On sait à quoi s'attendre. Le derby, c'est toujours un combat », a-t-il déclaré sur beIN Sports.