OL : Lucas Paqueta sanctionné, sa réponse aux fake-news

Dans : OL.

Par Corentin Facy

C’est sans son maître à jouer Lucas Paqueta que l’Olympique Lyonnais va affronter les Glasgow Rangers jeudi à 18h45 en Europa League.

Nettement moins bien depuis quelques semaines, l’international brésilien a même agacé certains de ses coéquipiers en interne après le match à Rennes où il a voulu tirer à tout prix un penalty inutile à 4-0 alors que c’est Houssem Aouar qui avait été désigné par Peter Bosz. Mercredi soir, le coach néerlandais de l’OL a dévoilé son groupe de joueurs pour le match de Ligue Europa contre les Glasgow Rangers et la surprise générale, Lucas Paqueta n’y figure pas. Il n’en fallait pas moins pour que les réseaux sociaux s’enflamment et que certains y voient une sanction de la part de Peter Bosz à l’encontre de l’ancien milieu offensif de l’AC Milan. Ce n’est pas le cas selon le journaliste de L’Equipe, Hugo Guillemet.

Aucune sanction à l'encontre de Paqueta

« Il n’y a pas de sanction contre Paqueta. Absence prévue, il a été ménagé et il sera suspendu à Lille dimanche. Bosz a aussi dit en conférence de presse qu’il le remerciait d’avoir joué à un autre poste que le sien et qu’il allait désormais « l’aider ». Sous-entendu, le remettre en 10 » a publié le journaliste du quotidien national, pour qui il n’y a donc pas de sanction prise à l’encontre de Lucas Paqueta malgré l’absence du Brésilien dans le groupe de l’OL pour la réception des Glasgow Rangers, un match sans enjeu puisque Lyon est d’ores et déjà assuré de terminer premier. Par ailleurs, Lucas Paqueta a réagi en personne aux fake-news et à la précision apportée par Hugo Guillemet. « Merci pour les vraies informations ! » a publié l’international brésilien, soulagé de voir que la vérité a été apportée et que les supporters de l’OL ne croient pas qu’il a été écarté par Peter Bosz pour des raisons disciplinaires.