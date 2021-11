Dans : OL.

Par Claude Dautel

Souvent accusé d'avoir un comportement trop impulsif sur les terrains de football, Anthony Lopes a mis de l'eau dans son vin et l'Olympique Lyonnais en profite.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais, même les plus acharnés, n’ont pas nié que la saison passée, Anthony Lopes n’avait pas réellement sorti une énorme saison. Le gardien de but international portugais n’était plus décisif lorsqu’il le fallait, au point même de provoquer de nombreuses critiques dans les tribunes du Groupama Stadium. Pour expliquer cette baisse de régime, une explication est rapidement sortie, Anthony Lopes serait touché plus qu’il ne veut bien le montrer par les critiques sur son style très rugueux, plusieurs « incidents » l’ayant concerné, par exemple à l’occasion d’une sortie musclée face à Kylian Mbappé lors d’un OL-PSG, ou bien une charge brutale dans le dos de Romain Thomas lors du match Angers-Lyon en novembre 2020. Face à un déluge de propos très critiques, le portier lyonnais, de nature peu bavarde, s’était renfermé et cela a probablement largement contribué à ce gros passage à vide.

Anthony Lopes oublie les polémiques et Onana, Lyon respire

Cependant, Anthony Lopes a bien compris qu’il ne devait pas s’enfermer dans cette situation, et il a travaillé sur cet aspect de son jeu, conscient qu’il devait tempérer certains excès, d’autant plus que cet été Peter Bosz a clairement envisagé de le mettre en concurrence avec André Onana. Et comme par hasard, avec un style moins agressif, le gardien de but de l’Olympique Lyonnais retrouve son meilleur niveau, comme on l’a encore vu samedi dernier lors de la réception de Lens. Face aux attaquants du RCL, Anthony Lopes a tenu la baraque jusqu’à la dernière seconde, privant les Nordistes du point du nul. Revenu à Lyon comme entraîneur des gardiens, Rémy Vercoutre a dit tout le bien qu’il pensait du portier de l’OL. « Je lui ai dit : « Toi il faut que tu restes dans le match et que tu nous les fasses gagner ». Et c’est ce qu’il a fait. C’est la différence entre les bons gardiens et les très bons gardiens de but, Antho est un très bon », a confié l’ancien gardien de but de l’Olympique Lyonnais, persuadé que cette saison Peter Bosz peut compter sur un gardien de but calmé, mais surmotivé.