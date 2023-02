OL : Les Ultras en colère, Cheyrou se sent mal

Dans : OL.

En marge de l’affiche de la 23e journée de Ligue 1 entre Lyon et Lens, les supporters de l’OL ont encore une fois réclamé le départ de Bruno Cheyrou, qui en a marre de subir la fronde des Gones…

Même si le club rhodanien affiche un bien meilleur visage ces dernières semaines, avec une légère remontée en Ligue 1 et surtout une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, les supporters ne lâchent pas leurs combats. Pour eux, l’OL doit changer de direction sportive pour repartir sur un projet plus en adéquation avec les ambitions d’un grand club comme Lyon. Parmi les principales cibles des ultras, Bruno Cheyrou, le responsable du recrutement.

Dimanche soir, avant le match contre Lens, plusieurs centaines de supporters rhodaniens se sont rassemblés devant le Groupama Stadium pour exprimer leur mécontentement. Réclamant des changements à Jean-Michel Aulas, certains membres des Bad Gones et de Lyon 1950, les deux principaux groupes de supporters, ont par exemple réclamé le départ de Cheyrou avec des banderoles et des chants « Cheyrou dégage ». Une fronde que le principal intéressé a bien du mal à vivre

« La fronde est quelque chose de pas forcément évident à vivre »

« Je pense que la fronde est quelque chose de pas forcément évident à vivre. On se rend compte qu’on subit les résultats et c’est évident qu’on devrait être plus haut et que les supporters sont en droit de manifester. Avec le mercato, on a voulu créer une nouvelle dynamique. On a fait pas mal de mouvements, en entrées et en sorties. Dejan Lovren apporte beaucoup d’expérience et d’équilibre », a lancé le recruteur en chef de l’OL sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Critiqué pour ses choix et son manque d'imagination lors des derniers marchés des transferts, l’ancien dirigeant du PSG se démène pourtant pour relancer l’OL aux côtés de Laurent Blanc. Mais les recrutements d’Amin Sarr, Jeffinho ou Lovren en janvier dernier ne suffisent pas aux fans de l’OL, qui veulent voir débarquer de meilleurs joueurs encore pour que leur club retrouve le goût des trophées, 11 ans après…