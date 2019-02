OL : Les négociations à la Aulas, un joueur en rigole encore

Dans : OL, Mercato.

En pleine période de matchs de Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a décidé de mettre sur pause toutes les négociations, le marché des transferts étant encore lointain.

Avant cela, Jean-Michel Aulas avait tout de même glissé un petit tacle bien acide à l’encontre des agents d’Anthony Lopes, accusés de vivre sur une autre planète et de demander beaucoup trop d’argent pour prolonger le contrat du gardien lyonnais. Une attaque bien placée, comme souvent avec le président rhodanien. Elle a fini par faire réagir le gardien portugais, qui a décidé de prendre cela avec recul et une bonne dose de second degré, histoire de faire comprendre qu’il ne tombait pas dans ce piège des négociations à la sauce Aulas.

« Ils vivent dans un autre monde ? Là où ils sont, il y a du réseau, pourtant (sourires). Je prends tout ça positivement, c'est la logique des négociations, et je ne me prends pas du tout la tête à ce niveau-là, je sais que mes conseillers veulent le meilleur pour moi et que j'ai seulement à m'occuper de mon jeu. Je suis assez loin de tout ça. J'ai lu ce que le président a dit, bien sûr, mais encore une fois, ça fait partie des négociations », a expliqué Anthony Lopes à L’Equipe, tout en faisant bien comprendre que jamais il n’irait au clash avec l’Olympique Lyonnais pour obtenir gain de cause. Le message de paix est passé, avec le sourire.