OL : Les incroyables primes versées par Lyon à Kenny Tete !

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas risque de se fâcher très fort en apprenant ce mercredi que dans le cadre des Football Leaks, le site Médiacités dévoile les secrets des contrats signés par certains joueurs de l'Olympique Lyonnais ces dernières années. Et parmi ces footballeurs recrutés par l'OL, on trouve notamment Kenny Tete, lequel a négocié des clauses très juteuses si l'on en croit les révélations issues des énormes fuites de Football Leaks.

Arrivé au mercato 2017 à l'Olympique Lyonnais en provenance de l'Ajax Amsterdam pour 4ME, Kenny Tete a obtenu, grâce à Mino Raiola son agent, des avantages financiers qui font rêver. Ainsi le défenseur néerlandais a déjà touché deux primes de 1ME, une fin juillet 2017 et une autre en juillet 2018 au simple motif...qu'il était toujours dans l'effectif de Bruno Genesio à ces dates. De même, Kenny Tete est intéressé par son éventuel futur transfert. Dans son contrat, l'OL prévoit de lui reverser personnellement 2ME si ce transfert est compris entre 10 et 15ME, puis 1ME de plus par tranche de 5ME et même 8ME au-delà d'un transfert supérieur à 40ME, ce qui semble cependant peu envisageable.

Sur le plan salarial, Kenny Tete gagne 262.000 euros brut avec en bonus une prime d'éthique de 20.000 euros chaque mois. Enfin,si l’Olympique lyonnais, à partir du 1er juillet prochain « refuse une offre supérieure ou égale à 15ME pour le transfert de Kenny Tete, le salaire du joueur sera augmenté de 750 000 euros brut annuel ». On imagine que Mino Raiola va tout faire l'été prochain pour trouver une offre qui va bien...