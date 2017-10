OL : Les comptes sont bons, Aulas promet des millions d'euros au mercato !

Dans : OL, Mercato.

Ce mardi 3 octobre, l’Olympique Lyonnais a dévoilé son bilan comptable pour la saison 2016-17 qui s’est terminée à la fin du mois de juin. Des résultats positifs sur le plan économiques et qui confortent Jean-Michel Aulas dans sa grande idée. Celle d’avoir un stade qui lui permet de multiplier ses revenus, pour ensuite avoir plus de pouvoir financier sur le marché des transferts, et améliorer l’équipe pour la mettre au niveau des meilleurs clubs français et européens. Tout un programme que le dirigeant rhodanien a confirmé au Progrès lors de la publication des comptes.

« Nous sommes très satisfaits. C’est une forme de démonstration que le modèle économique était le bon. Il est vertueux, on le voit avec l’excédent brut d’exploitation, la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie, supérieur de 50ME. On va réinvestir partiellement sur des joueurs. Nous le ferons de manière progressive pour faire évoluer notre modèle. Nous allons continuer à recruter des profils jeunes et talentueux, à fort potentiel et venant de grands clubs. Si on ne lie pas performances sportives et investissements, on n’est pas dans notre projet qui est de redevenir champion de France et de gagner une coupe d’Europe. Pour ça, il faut avoir une équipe de premier plan », a souligné Jean-Michel Aulas, pour qui il faut continuer d’aller chercher des éléments prometteurs dans des grands clubs, comme ce fut le cas récemment avec Bertrand Traoré (Chelsea), Mariano Diaz (Real Madrid) ou Memphis Depay (Manchester United).