OL : Les comptes de l'OL peuvent dire 49,6 millions de fois merci à Lacazette !

Dans : OL, Ligue 1.

Si sportivement les supporters de l'Olympique Lyonnais font un peu grise mine suite aux trois défaites consécutives en Championnat, ces derniers peuvent toutefois être rassurés pour ce qui concerne les comptes de leur club préféré. Ce mardi, le conseil d'administration d'OL Groupe a adopté les comptes du premier semestre de la saison 2017-2018 (1er juillet au 31 décembre 2017) d'autant plus facilement que le bilan est très bon.

En effet, l'excédent brut d'exploitation atteint 41,2ME, et si c'est le cas c'est essentiellement grâce au transfert d'Alexandre Lacazette à Arsenal, car dans le même temps les recettes des droits TV et de la billetterie sont en baisse à cause de la non-qualification pour la Ligue des champions. « Le total des produits des activités s’élève à 147,6 ME au 31 décembre 2017, en progression de +32% par rapport à 2016 (...) Sur le 1er semestre de l’exercice, les produits de cessions des contrats joueurs ont porté la croissance des produits d’activités et atteignent un niveau record pour s’établir à 64,6 ME. La cession d’Alexandre Lacazette à Arsenal pour un montant de 49,6 M€ représente le transfert le plus important jamais réalisé par le club (en brut 53 ME + 7 ME d’incentives maximum). Alexandre Lacazette étant issu de l’Academy, la plus-value réalisée sur ce transfert est égale au montant de la cession (...) Les droits TV UEFA s’élèvent ainsi à 11,0 M€ sur le semestre contre 38,2 ME en 2016 et les recettes de billetterie Europe s’élèvent à 3,7 ME contre 6,7ME (...) L’Excédent Brut d’Exploitation s’établit à 41,2 ME, en forte progression par rapport au 31 décembre 2016 (+29,1 ME). L’EBE bénéficie de la cession d’Alexandre Lacazette (100% de marge) qui permet de compenser l’absence de Champions League cette saison. Il représente 28% du total des produits des activités », précise OL Groupe dans un communiqué.