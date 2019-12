OL : Les Bad Gones en remettent une couche avec Marcelo !

Dans : OL.

Le torchon brûle à Lyon entre les Bad Gones et Marcelo après les incidents de mardi soir au Groupama Stadium, où un début de bagarre a éclaté malgré a qualification de l’OL pour les 8es de finale de la Ligue des Champions

Remplaçant face à Rennes ce dimanche après-midi, le Brésilien est toujours dans le viseur du groupe de supporters lyonnais. Et pour cause, une banderole polémique était visible dans le Groupama Stadium avant le coup d’envoi du match face aux Bretons. « Marcelo, garde tes doigts pour ta femme » pouvait-on notamment y lire, en référence aux doigts d’honneur de Marcelo à l’encontre des Bad Gones mardi. Un message qui intervient également alors que Tatiana Guedes, l’épouse du défenseur de l’OL, a vivement critiqué les Bad Gones et leur ancien membre Anthony Lopes sur Instagram la semaine dernière. Tension maximale dans la capitale des Gaules…