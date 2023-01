OL : Lepenant fait une promesse à Laurent Blanc

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis l'arrivée de Laurent Blanc à l'OL, Johan Lepenant voit son temps de jeu se réduire considérablement. Mais le jeune milieu de terrain n'a pas dit son dernier mot.

L'OL vit encore une saison bien difficile. Les résultats sportifs ne suivent pas les ambitions du club et le recrutement récent déçoit. Parmi les joueurs arrivés l'été dernier, on peut citer Johan Lepenant. L'ancien milieu de terrain de Caen a enchainé en début de saison sous les ordres de Peter Bosz. Mais depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc de l'OL, tout devient plus compliqué pour Lepenant. Rarement titulaire, le joueur de 20 ans doit prendre son mal en patience. Malgré tout, il ne compte pas abandonner de sitôt.

Lepenant conscient de sa situation à l'OL

Fin d’une très belle année place à 2023 💪🏼 pic.twitter.com/hSJ4N0EXTV — Johann Lepenant (@johann_lepenant) December 31, 2022

Présent en conférence de presse ces dernières heures avant la rencontre de Coupe de France entre l'OL et Chambéry, Johan Lepenant a rappelé ses objectifs avec le club rhodanien. Et il a promis de tout donner pour changer sa dynamique actuelle. « C’est vrai qu’au début, j’ai beaucoup joué, depuis un certain moment, je joue un peu moins. J’apprends, je suis venu ici pour apprendre. En ce moment, je bosse à l’entraînement, je me tiens prêt au cas où le coach me met sur le terrain, je reste concentré sur moi. Dès que je pourrai jouer, je donnerai mon max. (...) Je me suis dis que si je joue moins, c'est que je dois travailler un peu plus. C'est ce que je fais pour essayer de gratter du temps de jeu. Cela ne m'a pas perturbé. Je me répète mais je dois bosser et le jour où je suis sur le terrain, je vais montrer ce que je sais faire. Le coach avait parlé d’expérience quand il est arrivé. (...) Le coach m’a dit que j’avais encore beaucoup à apprendre. J’apprends beaucoup au quotidien à côté de mes partenaires, il faut rester accroché, et bosser, apprendre, et rester dans ce groupe, qui est un très bon groupe », a notamment indiqué un Johan Lepenant humble et déterminé à travailler. Un discours qui devrait en tout cas plaire à Laurent Blanc, qui déplorait l'attitude de certains de ses joueurs, malheureux à l'OL malgré le nouveau projet du club.