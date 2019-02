OL : Léo Dubois rêve d'équipe de France, son cauchemar commence

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Invité dimanche de Téléfoot, Léo Dubois n'a pas masqué son rêve d'être rapidement appelé par Didier Deschamps afin de rejoindre l'équipe de France. Le défenseur de l'Olympique Lyonnais pense avoir montré de belles choses avec son club, le match contre le FC Barcelone plaidant évidemment sa cause. Mais le joueur de l'OL a peut-être parlé trop vite, car à l'image de son équipe il a rendu une copie catastrophique à Monaco, Léo Dubois prenant le bouillon. Alors forcément, ce lundi, le retour de bâton est violent pour le candidat à l'équipe de France.

Dans la presse, Léo Dubois se fait tailler un costard XXL. « 2 sur 10 : Rony Lopes l’a mis en difficulté en le contrant deux fois. Sur la première, cela s’est terminé par un but, le 2e de Monaco. Cela pèse lourd dans le bilan pour un joueur. Quelques centres, mais peu d’efficacité », constate Le Progrès, encore plus sévère que L’Equipe, qui donne une moins mauvaise note au défenseur de l’Olympique Lyonnais mais n’est pas moins dépitée par la prestation de Léo Dubois. « Coupable d’une perte de balle qui coûte cher sur le but de Rony Lopes (27e), alors qu’il venait de réussir un bon centre du gauche. Ensuite, il a semblé ruminer son erreur et s’est encore fait piquer un ballon par le Portugais (50e). Globalement, n’a pas réussi grand-chose », écrit le quotidien sportif. Léo Dubois va devoir répondre rapidement à ces critiques s'il veut continuer à penser aux Bleus.