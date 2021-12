OL : Le verdict tombe, Juninho s'est fait bouffer à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais depuis deux ans et demi, Juninho va quitter son poste dès le mois de janvier.

Il y a quelques semaines, Juninho expliquait au micro de RMC qu’il vivait sans doute sa dernière saison au poste de directeur sportif à l’OL. Une prise de parole à quelques jours du match contre l’Olympique de Marseille que Jean-Michel Aulas n’a pas vraiment appréciée. Le patron des Gones l’a fait savoir à son directeur sportif brésilien, qui devrait finalement faire ses cartons plus tôt que prévu. En effet, L’Equipe annonçait mercredi que l’aventure entre Juninho et l’OL allait très probablement prendre fin après les fêtes de Noël. « Rongé par les mauvais résultats et le stress » selon le quotidien national, Juninho n’était peut-être pas fait pour ce rôle de directeur sportif. C’est tout du moins l’avis livré par Paul Le Guen dans les colonnes de L’Equipe.

Un rôle pas taillé pour Juninho ?

« Directeur sportif, c'est un engagement, une capacité à dire oui, à dire non, à prendre les commandes, à s'investir totalement et avec constance. Je pensais plutôt qu'il reviendrait en conseiller sportif, comme Bernard (Lacombe). J'aimais bien, quand j'étais entraîneur de l'OL, avoir ses avis. Mais pour ce métier de directeur sportif, connaître le foot, ça ne suffit pas, c'est un métier qui peut vous bouffer la vie » explique l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, tandis que le quotidien national affirme que Juninho a besoin de « se reposer et de retrouver sa vie ». Reste maintenant à voir à quel moment l’OL officialisera le départ de son directeur sportif brésilien, qui a réussi à convaincre de nombreux joueurs de signer à Lyon, à commencer par Lucas Paqueta ou encore Bruno Guimaraes. Des joueurs qui ont rejoint la capitale des Gaules pour Juninho et qui vont devoir apprendre à vivre sans la légende de l’OL.