OL : Juninho officialise son départ pendant la trêve hivernale

Le directeur sportif brésilien de l'Olympique Lyonnais a fait savoir qu'il quittera ses fonctions durant la trêve hivernale après deux ans et demi passés à l'OL.

Cette fois il ne s’agit plus d’une rumeur, car Juninho en personne a confirmé à l’Agence France Presse que sa mission de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais n’irait pas au-delà de cette première saison. Juninho a confirmé qu’effectivement il avait décidé de partir de l’OL durant la trêve hivernale et non plus en juin prochain comme il l’avait annoncé dans un premier temps lors d’un entretien sur RMC. Interrogé sur ce choix d’avancer son départ, Juninho a été clair : « C'est mieux pour que le club prépare déjà la suite et j'ai aussi besoin d'arrêter. » Du côté de Lyon, on n'avait pas masqué une certaine surprise, et même une colère, d'apprendre via les médias en novembre dernier que le directeur sportif voulait partir. Et cela même si Juninho avait signé pour trois ans lorsqu'il était revenu à l'OL lors de l'été 2019.

Du côté de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, on doit désormais trouver celui qui prendra la place si importante de directeur sportif, avec en plus le fardeau de remplacer le chouchou des supporters lyonnais. Après une valse des entraîneurs, l'Olympique Lyonnais espérait probablement connaître une vraie stabilité avec le duo Juninho-Bosz, c'est totalement raté. Reste à savoir ce que l'avenir réserve à l'entraîneur néerlandais, les résultats sportifs très ternes de l'OL en Ligue 1 commençant à sérieusement agacer tout le monde, quoi qu'en dise Jean-Michel Aulas.