OL : Le silence est d'or, Lyon paie pour éviter les critiques

Dans : OL, Ligue 1.

Les primes d'éthique semblent être devenues indispensables au sein des clubs de l'élite du football. On se souvient de la célèbre prime versée par le PSG à Neymar afin qu'il ailler saluer les supporters, mais le Paris Saint-Germain n'est pas le seul à verser un bonus à ses joueurs en échange d'un comportement...normal. Ainsi, le site Médiacités révèle ce mercredi que l'Olympique Lyonnais rémunère son effectif afin de ne pas avoir à gérer des soucis en matière de comportement ou des propos acides. C'est évidemment les Football Leaks qui en disent plus sur ces primes qui ont récemment incité l'UNFP à pousser un coup de gueule, estimant que cela dénaturait la relation contractuelle entre les footballeurs et les clubs.

Evoquant notamment le cas de Bertrand Traoré, qui touche mensuellement une prime d'éthique de 30.000 euros, Mediacités dévoile les clauses de cet accord. « A l’Olympique lyonnais, il existe neuf règles que le joueur doit respecter pour empocher la prime d’éthique, comme l’absence de tout commentaire public négatif sur son club, ceux qui y travaillent et ceux qui le soutiennent, l’absence publique de toute propagande politique ou religieuse qui pourrait nuire à l’image et l’unité du club ou encore la courtoisie, l’amabilité et la disponibilité avec les supporters ou bien encore l'absence de tout commentaire public négatif sur les choix tactiques », précise le site. De quoi évidemment motiver les joueurs à se montrer très discrets et peu critiques.