OL : Le Real Madrid salue le grand Lyon d'un grand Aulas

Dans : OL, Mercato, Liga.

Une semaine après l'officialisation du transfert de Ferland Mendy de l'Olympique Lyonnais au Real Madrid pour 48ME plus des bonus, c'est ce mercredi qu'avait lieu la présentation du nouveau joueur des Merengue devant les supporters madrilènes venus pour cette occasion à Santiago-Bernabeu.

Et, après la célèbre photo de famille en compagnie du clan Mendy, Florentino Perez a tenu à rendre hommage à l'OL, avec qui il a fait de belles opérations, et à Jean-Michel Aulas, un président qu'il respecte. « Nous souhaitons la bienvenue à l’un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 de ces deux dernières saisons. Ferland, tu arrives au Real Madrid en provenance d’un club sympathique, d’un grand club comme l’Olympique Lyonnais, qui est aussi un exemple en matière de gestion grâce à son président », a expliqué le dirigeant madrilène en s'adressant à Ferland Mendy. Le message va évidemment arriver aux oreilles de Jean-Michel Aulas, qui appréciera ce bel hommage de Florentino Perez, lequel dirige l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est le plus grand.