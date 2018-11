OL : Le PSG déjà 15 points devant, Lyon n'en fait pas une maladie

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Avant la 14e journée de Ligue 1, et malgré sa 4e place au classement, l'Olympique Lyonnais pointe déjà à 15 longueurs du Paris Saint-Germain, ce qui est forcément très impressionnant. Interrogé sur ce gouffre qui sépare déjà l'OL du PSG, Rafael doit bien admettre que si Lyon peut éventuellement faire tomber le Paris SG sur un match, comme cela a été le cas les saisons précédentes, sur toute la durée d'une saison ce n'est pas réellement possible tant l'ogre parisien a un effectif effarant.

« Gagner en Ligue 1 sera difficile à cause du PSG. Leur équipe est énorme. Ils peuvent avoir Buffon et Di Maria sur leur banc des remplaçants. Même si nous avons perdu contre eux récemment, je pense que nous pouvons battre le PSG sur un match unique. Nous n'avons pas peur d'eux, mais sur 38 matchs, c'est très, très difficile, confie, dans le South China Morning Post, le défenseur brésilien de l'Olympique Lyonnais, qui relativise les critiques émises sur l'OL depuis le début de saison. Nous avons fait un bon début saison, mais peut-être que les gens ne le pensent pas quand ils voient qu'on a 15 points de retard sur le PSG. Mais nous sommes seulement à deux points de la seconde place et à la deuxième place de notre groupe en Ligue des champions.»