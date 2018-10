OL : Le problème de Lyon, ce n’est pas l’entraineur avoue un joueur

Dans : OL, Ligue 1.

Toujours aussi critiqué à l’extérieur du club, Bruno Genesio peut compter sur le soutien total de l’institution.

Le président Jean-Michel Aulas est le premier à monter au créneau pour le soutenir quand cela va mal, et le féliciter quand les résultats sont positifs. Des reproches dans les choix sportifs ou tactiques peuvent toujours être effectués, mais force est de reconnaître que l’entraineur lyonnais a le soutien total de son vestiaire. C’est ce qu’a démontré Lucas Tousart quand il a été interrogé sur les problèmes actuels à Lyon, et si ils étaient liés au coaching de Bruno Genesio. La réponse a été limpide.

« Ce que je sais, c’est qu’on doit être tout le temps solidaire. Dans nos matches, on voit que certains pressent pendant que d’autres se replacent et la cohérence de l’équipe en souffre. Et puis, des efforts ne sont pas faits et on doit corriger le tir sinon, on n’atteindra pas les objectifs du club. Si le message du coach passe encore ? Ce n’est pas un problème de coach. C’est nous qui sommes au cœur du jeu et on doit s’améliorer, notamment, à la perte du ballon. Mais, ce qui est rageant, c’est que face à des équipes comme le PSG, on fait tous les efforts, alors que contre des équipes supposées plus faciles, on peut s’oublier. On doit se dire que ça va passer et on se fait punir », a prévenu le milieu de terrain, conscient que des efforts collectifs devaient être faits pour redresser la barre, et afficher plus de régularité cette saison.